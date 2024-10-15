Özgür Özel'den Bahçeli'ye destek: El sıkışmak kavgadan iyidir

15 Ekim 2024 19:25 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 19:26

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'liler ile el sıkışan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye CHP lideri Özgür Özel'den destek geldi. Özel, "Devlet Bey, doğrusunu yapıyorsun, el uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir. Konuşmak, kavgadan iyidir." dedi.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nın ardından DEM Parti​'li vekillerle el sıkışan MHP​ lideri Devlet Bahçeli​'ye destek çıktı. Bahçeli'nin "Uzattığım el hesapsız, kitapsız" sözlerini destekleyen Özel, "El sıkışmak, kavgadan iyidir" dedi.

"NORMALLEŞME KARŞILIK BULDU"

Muhalefet olarak aynı sertlikte devam edeceklerini belirten Özel, "Sayın Bahçeli, bu normalleşmenin neden bu noktaya geldiğini biliyorum, geçen hafta sen de il başkanlarını topladın. Bu hafta sonu, 81 il başkanımız tartıştılar. Dedikleri şu, 'Normalleşme millette karşılık buldu, CHP'nin siyaset alanını açtı, milletin tüm görüşleri birbirine ifade etmesine, gerçek bir demokrasiye olanak sağladı'.

Anketlere bakıyoruz, normalleşmeye destek... Tayyip Bey 'yumuşama' diyordu, kimse 'yumuşama' demek istemiyor. Muhalefette yumuşamayacağımız belli." dedi.

DEVLET BAHÇELİ'YE DESTEK: DOĞRUSUNU YAPIYORSUN

Özgür Özel'in Devlet Bahçeli hakkında söyledikleri ise şu şekilde:

"Devlet Bey demiş ki 'Uzattığım el, hesapsızdır, iyi niyetlidir'. DEM'e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar 'kapatılsın' dediği partiye, 'hazine yardımına el konsun' dediği partiye, el konmayınca 'Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' dediği partiye, 'terör yuvası' dediği partiye; bize, o partiye, seçilmiş milletvekilleriyle diyalog kurduğumuz, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, 'uzattığım el hesapsız, kitapsız' demiş.

Ben ona diyorum ki; Devlet Bey, doğrusunu yapıyorsun, el uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir. Konuşmak, kavgadan iyidir. Diyalog, kuru inattan iyidir. Barışmak, küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır."