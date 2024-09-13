Özgür Özel'den bir erken seçim çağrısı daha: Tarih verdi, 'sonra kapımızı çalmayın' dedi 

13 Eylül 2024 19:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 20:23

CHP lideri Özgür Özel, Kocaeli'nde katıldığı bir toplantıda erken seçim çağrısını yineledi. İzmit'te düzenlenen "Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı"nda konuşan Özel, iktidarın sorunları çözemediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının Kasım ayında seçim çağrısı yaptı. Özel sonrası için 'kapımızı çalmayın' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunduğu Kocaeli'de açıklamalarda bulundu. Erken seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel tarih de verdi.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ!

Özel anayasal düzenlemelere atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olamayacağını hatırlatarak, "YSK'nın kararına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. dönemi içinde seçim kararı alırsa yeniden aday olamaz. Eğer erken seçim kararı alacaklarsa, bizim bir şartımız var; 2025 Kasım ayında erken seçim yapılacaksa biz varız" dedi.

'HÜKÜMET PROGRAMINI BİRLİKTE YAZACAĞIZ'

Özel, ayrıca CHP’nin Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm sunacak bir hükümet programı hazırlığında olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, 2025 Kasım seçimlerinde Türkiye’yi tüm bu sorunlarından kurtarmaya talibiz. Halkımızın sorunlarına çare olacak tek parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu yılın ilk yarısında hükümet programımızı milletimizle birlikte yazacağız, ikinci yarısında ise bu programı halkımıza anlatacağız."

"CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR"

Son yerel seçimlerden birinci parti olarak ayrıldıklarını ifade eden Özel, ""Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefet partisi değildir. Nasıl muhalefet edeceğine, nasıl karşı çıkacağına, nasıl itiraz edeceğine karar veren bir süreci çoktan geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir. Kuruluş itibariyle de öyledir. Girdiği son seçimler itibariyle öyledir. Anketler itibariyle de öyledir. Bugün sahadaki beklenti ve gördüğü toplumsal karşılıkta da öyledir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir, iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi genel iktidar için geri sayımda olan bir partidir." diye konuştu.