Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Özgür Özel'den CHP'li belediye başkanlarına çok sert uyarılar: Yüzüne tükürün!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde partili belediyelere yönelik art arda düzenlenen operasyonların ardından belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, CHP lideri toplantıda son derece sert bir konuşma yaparak, belediye başkanlarına yolsuzluk ve imar uygulamaları konularında net uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 00:00

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , Ankara’da partisinin başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının, CHP'li belediyelere yönelik "" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla başlatılan soruşturmalar ve gerçekleşen tutuklamaların ardından yapılması dikkat çekti.

Özgür Özel'den CHP'li belediye başkanlarına çok sert uyarılar: Yüzüne tükürün!

İMAR UYARISI YAPTI: YÜZÜNE TÜKÜRÜN!

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TGRT Haber’de Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı’nda paylaştığı bilgilere göre, Genel Başkan Özel, belediye başkanlarına yaptığı konuşmada, özellikle konularında azami titizlik gösterilmesini istedi. Sürekli aynı şirketlerle iş yapılmaması yönünde talimat veren Özel'in, "Bu tür işlere karışanları aranıza almayın, onların yüzüne tükürün" ifadelerini kullandığı belirtildi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1943410539834626435
Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partili belediye başkanlarını Ankara’da topladı. Özel, çok sert konuşma yaptı ve çok sert uyarılar yaptı. İmar uygulaması konularında çok dikkatli olun diyor. Son operasyonlara değiniyor. Baklava kutusunu anlatırken çok sinirleniyor. Sürekli aynı şirketlerle iş yapmayın diyor. 'Bu tür işlere karışanları aranıza almayın, onların yüzüne tükürün' diyor.” açıklamasını yaptı.

Özgür Özel'den CHP'li belediye başkanlarına çok sert uyarılar: Yüzüne tükürün!


Toplantıda, kamuoyunda "baklava kutusunda rüşvet" olarak bilinen ve bir CHP'li belediye başkan yardımcısının adının karıştığı olaya atıfta bulunan Özel'in, bu konuyu anlatırken büyük bir öfke gösterdiği öğrenildi.
Yarkadaş'ın aktardığına göre, toplantıda söz alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de benzer uyarılarda bulundu. Hem Özel hem de Zeybek, belediye başkanlarına makam odalarına çiçek, çikolata kutusu veya herhangi bir hediye kutusunun kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Kurultay davası ertelendi! Yetkili mahkeme değişti
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#rüşvet
#belediye
#Uyarı
#İmar
#Görev Kötüye Kullanma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.