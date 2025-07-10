Özgür Özel'den CHP'li belediye başkanlarına çok sert uyarılar: Yüzüne tükürün!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde partili belediyelere yönelik art arda düzenlenen operasyonların ardından belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, CHP lideri toplantıda son derece sert bir konuşma yaparak, belediye başkanlarına yolsuzluk ve imar uygulamaları konularında net uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının, CHP'li belediyelere yönelik "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla başlatılan soruşturmalar ve gerçekleşen tutuklamaların ardından yapılması dikkat çekti.

İMAR UYARISI YAPTI: YÜZÜNE TÜKÜRÜN!

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TGRT Haber’de Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı’nda paylaştığı bilgilere göre, Genel Başkan Özel, belediye başkanlarına yaptığı konuşmada, özellikle imar konularında azami titizlik gösterilmesini istedi. Sürekli aynı şirketlerle iş yapılmaması yönünde talimat veren Özel'in, "Bu tür işlere karışanları aranıza almayın, onların yüzüne tükürün" ifadelerini kullandığı belirtildi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1943410539834626435

Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partili belediye başkanlarını Ankara’da topladı. Özel, çok sert konuşma yaptı ve çok sert uyarılar yaptı. İmar uygulaması konularında çok dikkatli olun diyor. Son operasyonlara değiniyor. Baklava kutusunu anlatırken çok sinirleniyor. Sürekli aynı şirketlerle iş yapmayın diyor. 'Bu tür işlere karışanları aranıza almayın, onların yüzüne tükürün' diyor.” açıklamasını yaptı.



Toplantıda, kamuoyunda "baklava kutusunda rüşvet" olarak bilinen ve bir CHP'li belediye başkan yardımcısının adının karıştığı olaya atıfta bulunan Özel'in, bu konuyu anlatırken büyük bir öfke gösterdiği öğrenildi.

Yarkadaş'ın aktardığına göre, toplantıda söz alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de benzer uyarılarda bulundu. Hem Özel hem de Zeybek, belediye başkanlarına makam odalarına çiçek, çikolata kutusu veya herhangi bir hediye kutusunun kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.