Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilruba' cevabı: Özür dilerim

11 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu yaptığı için eleştirip "Millete özür borcun var" diye çağrıda bulunduğu CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Dilruba'nın sözlerinden alınan herkesten özür dileyen Özel, "Şimdi özür sırası Erdoğan'da" dedi.

Bir sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP tarafından 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda onur konuğu olarak ağırlanmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in bu hareketi nedeniyle millete özür borcu olduğunu söyledi.

"DİLRUBA ADINA ÖZÜR DİLERİM"

Erdoğan'ın dün yaptığı "Millete özür borcun var" sözlerine cevap bugün geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı çıkışında konuya ilişkin açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Tutturmuş Özgür Özel özür dilesin. Ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış, kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR SIRASI ERDOĞAN'DA"

Sıranın şimdi Erdoğan'da olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ifadeyi hatırlatıp "Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" dedi.

ERDOĞAN 'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenmiş, Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu yaptığı için özür dilemesi çağrısında bulunmuştu. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değiştik dediler, normalleştik dediler, helalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Atatürk'ün kurucusu olduğu partiyi cumhura hakaret edenleri himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da hakareti himaye edeni de affetmez. Milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. O fotoğraf Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır. O fotoğraf siyaset kurumuna gölge düşürülmüştür. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. CHP lideri Özel'in millete özür borcu olduğuna inanıyoruz."