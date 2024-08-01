Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: 17 bin 500 TL olsun, bütün SGK borcumuzu kapatalım
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:58
CHP lideri Özgür Özel, SGK borçları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. En düşün emekli maaşının 17 bin 500 TL olduğunu takdirde CHP'li belediyelerin bütün SGK borcunun kapacaklarını söyledi.
CHP lideri Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada hükümeti ekonomi politikaları ve emekli aylığı üzerinden eleştirdi. CHP liderinin diğer bir konu başlığı ise belediyelerin SGK borçlarıydı.
"VER EMEKLİYE 17 BİN 500 TL, BÜTÜN BORCUMUZU KAPATALIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SGK’ya bugün bu borçlar ödense emeklilere bugün zam yapacakmış gibi konuştuğunu aktaran Özgür Özel, "Ver emekliye 17 bin 500 lira bütün borcumuzu kapatalım" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN SGK'YA ÇAĞRI
Türkiye'deki bütün belediyelerin SGK borcunun yüzde üçüne sahip olduğunu, yüzde 97'sinin ise diğer borçlar olduğunu belirten Özgür Özel, SGK borcu olan diğerlerinin de açıklanması gerektiği hususunda çağrıda bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com