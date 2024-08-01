Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: 17 bin 500 TL olsun, bütün SGK borcumuzu kapatalım

01 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:58

CHP lideri Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada hükümeti ekonomi politikaları ve emekli aylığı üzerinden eleştirdi. CHP liderinin diğer bir konu başlığı ise belediyelerin SGK borçlarıydı.

"VER EMEKLİYE 17 BİN 500 TL, BÜTÜN BORCUMUZU KAPATALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SGK’ya bugün bu borçlar ödense emeklilere bugün zam yapacakmış gibi konuştuğunu aktaran Özgür Özel, "Ver emekliye 17 bin 500 lira bütün borcumuzu kapatalım" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SGK'YA ÇAĞRI

Türkiye'deki bütün belediyelerin SGK borcunun yüzde üçüne sahip olduğunu, yüzde 97'sinin ise diğer borçlar olduğunu belirten Özgür Özel, SGK borcu olan diğerlerinin de açıklanması gerektiği hususunda çağrıda bulundu.