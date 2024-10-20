Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lübnanlı sığınmacı tepkisi

20 Ekim 2024 12:04 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlı sığınmacılar için kapıyı açık bırakmasına CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi. Türkiye'nin yeni sığınmacıları kaldıramayacağını belirtip Erdoğan'a çağrı yapan Özel, "Artık canımıza tak etti. Esad'la konuşup Suriyelileri de ülkelerine yollamasını bekliyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin kapısının Lübnanlı sığınmacılara açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a cevap verdi. Erdoğan'a oy veren vatandaşların bile yeni sığınmacı istemeyeceğini belirten Özgür Özel, söz konusu açıklamayı sert sözlerle eleştirdi ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı çağrıyı da yineledi. Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına da değinen CHP lideri, söz konusu çetenin faaliyetlerini yürüttüğü özel hastanelerin ve çete üyelerinin mal varlıklarına kamunun el koyması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katıldı. Özgür Özel, Hükümet Konağı önünde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile 21, 10 ve 5 kilometre koşularının başlama işaretini verdi. Özel, eşi Didem Özel ile 5 kilometrelik etaba katılarak yürüyüş yaptı.

"YENİDOĞAN ÇETESİNİN HASTANELERİNE DEVLET EL KOYMALI"

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının utanç verici olduğunu, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini belirtti. Özel, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini savunan Özel, "Ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider', bunu bilsin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN LÜBNANLI SIĞINMACI SÖZLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk" ifadelerini eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Bunu bir soralım bakalım. Bu ülkedeki Recep Tayyip Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Hangi işsizimiz, yoksulumuz böyle düşünüyor? AK Parti'ye MHP'ye oy verenler, Tayyip Erdoğan'a bunun için mi oy verdiler? 'Suriye'den yeni sığınmacılar gelirse Lübnan'dan sığınmacılar gelirse kapımız yine açık' diyor. Birkaç milyon Lübnan'dan sığınmacı gelse ne yapacağız? Bunlar bu ülkenin yoksullarının ekmeğini yiyorlar. İşsizin yerine çalışıyorlar. Canımıza tak etmiş. Bıçak kemiğe dayanmışken çıldırmamak elde değil."

"ESAD'LA GÖRÜŞÜP SURİYELİLERİ YOLLA"

Erdoğan'a bir kez daha çağrı yapan Özgür Özel, "Esad geçtiğimiz hafta genel af çıkardı. O genel affa göre ülkelerine dönüyorlar. Artık korkmalarına gerek yok, hızla teşvik edilip yollanmalarını beklerken, bu işi çözmesi gerekirken yeni sığınmacılardan bahsediyor. Esad'la oturup mevcut sığınmacıları ülkelerine yollamasını bekliyorum" dedi.