Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'özür' cevabı

14 Eylül 2024 13:51 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:31

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki özür polemiği devam ediyor. CHP lideri, Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi. Özel, kendisi hakkında tazminat davası açan Hulusi Akar’a da cevap verdi.

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlarla ilgili kullandığı ifadeler sebebiyle yaklaşık iki hafta cezaevinde kalan Dilruba Kayserilioğlu, bir açılış töreninde CHP lideri Özgür Özel’in yanında oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duruma tepki göstererek Özgür Özel'in özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Özel ise Dilruba Kayserilioğlu adına kendisi özür dilemişti. Özel'in özür dilemesinin ardında polemik devam etmiş Erdoğan," Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler sokakları ateşe boğanlardır. Milletin otobüslerini yıkan yakanlardır” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözlerine CHP lideri Özel'den cevap geldi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A CEVAP

Konuyla ilgili son kez konuştuğunu aktaran CHP lideri Özel, “Erdoğan eski kavgalara geri dönmek istiyor. Milletin mesajı net: 'Derdime çare olun diyor.' Benim özür dileyecek bir kelimem yok. Yok efendim Dilruba yanına oturdu. AK Partilileri üzdüyse o gençtir, ben onun adına özür diledim. Şimdi de Erdoğan özür dilesin. Özür dilemek, normalleşme çağrısı yapmak, vatandaşın derdine eğilmek cesaret işi. Bunun maliyetini hesaplarsanız sonunuz geldi demektir" ifadelerini kullandı.

"MISIROĞLU'NUN İFADELERİ İÇİN ÖZÜR DİLESİN BAKALIM"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Yanına oturtmayla olsaydı, Tayyip Bey de onun yanındakilerin, kendisinin CHP'lileri ve muhalefeti kırdığı ifadeler için özür dilesin. Tayyip Bey Kadir Mısıroğlu'nun ifadeleri için özür dilesin bakalım. Yanına varmakla, oturmakla bu ifadelerin hepsi sahipleniliyorsa hadi bakalım Tayyip Bey"