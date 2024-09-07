Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teğmenler tepkisi: 8 gün düşünüp bu tepki manidar

07 Eylül 2024 18:59 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:02

CHP lideri Özgür Özel'den teğmenler yemini hakkında tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası karşı atak geldi. Özel yemin töreninin üzerinden 8 gün geçmiş olmasına dikkat çekerek bu hamleye ilişkin kendi yorumlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siz kime kılıç çekiyorsunuz?" sözleriyle ilk kez bu konu hakkında konuşmuştu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin resmi olmayan yemin törenine tepki: Siz kime kılıç çekiyorsunuz?

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin resmi olmayan yemin törenine tepki: Siz kime kılıç çekiyorsunuz?

Teğmenlerin kılıçlı yemin tartışması siyasi arenada tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında bir hafta sonra açıklama yapmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kendi tepkisini sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özel "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Milletimiz bunu affetmez" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BU KILIÇLAR KİME?" DİYE SORDU

Harp Okullarının 30-31 Ağustos'ta yapılan resmi yemin töreni sonrası genç teğmenler bir araya gelerek kılıçlarını çekerek yemin edip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atılmıştı. Bu kılıçlı yeminin askeri darbe iması yaptığıyla ilintili olarak siyasi çevrelerden tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yemini "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli araştırmalar yapılıyor birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde barınması mümkün değil" diyerek değerlendirdi.

"8 GÜN DÜŞÜNÜP BU TEPKİYİ VERMEK ÇOK MANİDAR"

CHP lideri Özgür Özel bu sözlerin üzerine yayımladığı sosyal medya mesajında bu cevabı siyasi bir hamle olarak gördüğünü belirtti. Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"