Özgür Özel'den Devlet Bahçeli-DEM Parti görüşmesine ilk yorum! Talebini açık açık belirtti

02 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:39

CHP lideri Özgür Özel, İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyetinin bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin huzuru için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını söyleyen Özgür Özel, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bütün muhalefet partilerinin bilgilendirilmesi çağrısını yapan Özel, şehit ailelerinin onaylaması halinde bu sürecin içinde olacağını dile getirdi.

İmralı​'ya giderek terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti​ heyetinin bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret siyasetin gündemine oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti-MHP görüşmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"SÜREÇ AÇIK ŞEFFAF YÜRÜTLMELİ"

''Öncelikle şunu söylemem gerekir. Neyin konuşulup neyin konuşulmadığını çok az sayıda insan biliyor. Bizim baştan beri tutumumuz belli. Biz Türkiye'de annelerin gözünün yaşının duracağı, şehit cenazelerinin gelmeyeceği, Türkiye'nin huzur bulacağı ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa bu Meclis odaklı olmalıdır diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz.

"BÜTÜN MUHALEFET PARTİLERİ DIŞLANMADAN BİLGİLENDİRİLMELİ"

Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum, 'kimlerle görüşeceksiniz' diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti AK Parti ve MHP. Birkaç ortakları var ama Yeniden Refah Partisi ayrıldı. DSP ve diğer partinin ne dediği konusunu çok fazla bilmiyoruz. Ama ana aktör iki parti AK Parti ve MHP'ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. AK Parti'nin bir kenarda durduğu sürecin MHP üzerinden yürüdüğü bir süreci de doğru bulmayız.

Sadece CHP değil, bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım. Birileri muhalefeti bölmeye çalışıyorsa biz bölünen değil, muhalefeti birleştiren, bütünleştiren, hep birlikte olmasını savunan tarafta olacağız. Kimse şöyle düşünmesin, ‘Acaba CHP de muhalefetten bir aktör olarak ön plana çıkacak ve başka partileri yok mu sayacak?’ Böyle bir şey yok. Bizden randevu talep edenlere doğrudan şunu söyledim, ‘Tüm partilere gidilsin, AK Parti ve MHP'ye de mutlaka gidilsin.' Bizim de her zaman bir yola açık olduğumuzu biliyorsunuz. Bugün de öğrendiğime göre bizim bu söylediklerimizden sonra buna uygun bir süreci yürütüleceği anlaşılıyor.

"ŞEHİT AİLELERİ ONAYLARSA SÜRECİN İÇİNDE OLURUM"

Pazartesi gününden sonra Ankara'da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim. Toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı oluşturacak, onlarda bir aldatılmış duygusu oluşturacak hiçbir şeyin içinde olmayız. Zaten şu ana kadar 70’in üzerinde dernek ziyaretinde bulundu arkadaşlarımız. Devletin protokolünde yer alan kamu yararına çalışan şehit aileleri ve gazilerle ilgili iki dernek bir vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. O süreçte kendilerini tedirgin hissediyorlar ve güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı. Buradan bir kez daha tekrar ederim. Şehit ailelerinin ve gazilerin güvencesi CHP'dir. Onların hukukunu biz gözetiyoruz."

ÖCALAN'IN TERÖRİSTLERİN TAHLİYESİNİ İSTEDİĞİ İDDİASI

Özgür Özel, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın binlerce teröristin tahliye edilmesini istediğine ilişkin iddialara ilişkin şunları ifade etti:

"Bir bilgim yok. Yani henüz bir görüşme yapmadık. Herhangi bir bilgim yok. Dediğim gibi sürecin açık, şeffaf, tüm partilere açık bir şekilde yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir aktörün dışlanmaması gerekir. Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine ve gazisine saygılı, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir."