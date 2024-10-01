Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin sert sözlerine ilk cevap! "Çok sert söylemleri var ama..."

01 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Sinan Ateş duruşması üzerinde CHP'ye yönelik sert sözler kullanmıştı. Bahçeli'nin sözlerinin ardından Meclis'te 'tokalaşma' detayı oldukça dikkat çekti. Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile tokalaştı. Açılış töreninin ardından ise CHP lideri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nde (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu toplantısına katıldı. Erdoğan, Meclis’e geldiğinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi bir törenle karşılandı.

AYAĞA KALKTILAR AMA ALKIŞLAMADILAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı’nda karşıladı, Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası’nı selamladı. Erdoğan salona girdiğinde, DEM Partili vekiller hariç tüm milletvekilleri ayağa kalktı; ancak CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, ayağa kalkmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlamadı.

'TOKALAŞMA' DETAYI

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin bugün partisinin grup toplantısında Sinan Ateş duruşması üzerinden CHP'ye yönelik sert sözler kullanmıştı. Bahçeli'nin açıklamalarının arından Meclis'te 'tokalaşma' detayı oldukça dikkat çekti. Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile tokalaştı. Açılış töreninin ardından ise CHP lideri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SERT SÖYLEMLERİ VAR AMA EL SIKMAKTAN KESİNLİKLE KAÇINMADIK"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bizim attığımız normalleşme adımı. Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkmaktan kesinlikle kaçınmadık. Ama akşam sorduğunuzda en net cevapları veririz, en sert eleştirileri yaparız ama o el sıkışma önemli. Bakın bugün Bahçeli DEM Parti'nin eş genel başkanıyla el sıkışıp sohbet etti. Bu önemli. Normalleşme herkese lazım, Türkiye'ye çok lazım. Normalleşme demek tek adam iktidarının faşizan yönetime dönüşmesine karşı herkesin demokratik sınırlar içinde kendi pozisyonunu en sağlam biçimde savunmasıdır. Aksi takdirde ülkeyi felakete götürür. CHP'nin risk alarak attığı adımların Türkiye siyasetinde ne sonuç doğurduğunu görüyorsunuz. Normalleşme adımlarının ne partime ne ülkeme zararı var. İkisine de faydası var"