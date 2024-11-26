Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye cevap! 'Abdullah Öcalan' çağrısına destek için şartını açıkladı: Kırmızı çizgimiz var

26 Kasım 2024 14:47 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:42

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM Parti ile İmralı yüz yüze görüşsün" çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan konuda kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Özgür Özel, Bahçeli'nin çağrısına destek için şartını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı 3'üncü kez yineledi. Sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "İmralı ile DEM Parti arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" dedi. Bahçeli'nin çağrısına muhalefetten cevap geldi. Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA ŞARTLI DESTEK

"Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı. O açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi, bugün de söyledi. Bizimle ilgili söyledikleri konusunda da konuşmamın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Bahçeli'nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacaksa, bütün partiler içinde olacaksa biz de oluruz. Ama bir kırmızı çizgimiz var; o da şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız, onlar olur diyorsa olur deriz, olmaz derse olmaz deriz. Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız.

ŞEHİT AİLELERİNİN MESAJINI AKTARDI

Daha önce gölge Milli Savunma Bakanımız Yankı Bağcıoğlu, 34 şehit ailesi ve gazi derneğine gitti. Geçen hafta da ikisi dernek biri vakıf, polislerin, terörle mücadele edenlerin ve gazilerin derneğine ve vakfına gittik. Devletten katı alan, ödenek alan 3 dernek... 3 derneği ziyaret ettim, canlı yayında basın toplantısı yaptım, başkanları yanımdaydı. Dedikleri şu; Meclis'te şeffaf, hesap verebilir, toplumsal mutabakata dayalı deyip, şehit aileleri de bu sürecin içinde olursa diyorsunuz, biz CHP​'ye teşekkür ediyoruz, bu süreçte tek güvencemiz sizsiniz dediler. Ve dedi ki başkan; 'biz huzur gelsin isteriz ama süreç siyasi bekaya malzeme edilirse haklarımızı helal etmeyiz.'

"TERÖRÜN BİTMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"