Özgür Özel'den dikkat çeken 15 Temmuz açıklaması! İsim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Tiyatro diyen eksik akıllıdır!

30 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSİM VERMEDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel, isim vermeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamaları üzerinden eleştirdi.

"TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR"

FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendirenlere tepki gösteren Özgür Özel, "Bu bir tiyatro' diyorlardı. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır. Ve devam ettim; 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE CEVAP VERECEK?

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'in bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.