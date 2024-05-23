Özgür Özel'den emeklilere miting çağrısı!

23 May 2024 18:03 - Güncelleme : 23 May 2024 18:10

Emekli zammı için yeni kulis! Enflasyon ve refah payı çözümlü formüller masada

Emekli zammı için yeni kulis! Enflasyon ve refah payı çözümlü formüller masada

16 milyon emeklinin Temmuz zammı ile beraber refah payı konusu da gündeme gelirken muahlefetten emekliler için adım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı'nda 'Büyük Emekli Mitingi' yapılacağını duyurdu.

Mitingin pazar günü saat 14.00'te gerçekleşeceğini duyuran CHP lideri emeklileri mitinge davet etti.

"HERKESİ MİTİNGE DAVET EDİYORUZ"

Emeklilerle ilgili video paylaşan Özel paylaşımına, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" notunu ekledi.

REFAH PAYI ÇÖZÜMÜ MASAYA GELDİ

Emeklinin maaş zammında gözler temmuz ayına çevrilirken yüksek enflasyon karşısında hükümetin alacağı aksiyonlar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Hükümetin emekli için atacağı adımlar beklenirken emeklinin alım gücünü artırmak için masada 2 farklı formülün daha bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Bunlardan biri yüzde 5'lik refah artışı, ikincisi ise zammın yıllık enflasyon tahminine göre yani yüzde 38 civarında yapılması.

İLK FORMÜL 'REFAH ARTIŞI'

Emekli zammı için farklı hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde Hükümetin emeklilerin refahını artırmak için yeni formüller üzerinde çalıştığı konuşulurken öne çıkan hesap yüzde 25'lik emekli zammına ek yüzde 5 oranında refah artışı yapılarak zammın yüzde 30'lara yükseltilmesi.