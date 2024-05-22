Özgür Özel'den Filistin devletini tanıyacak ülkelere teşekkür: Büyük memnuniyetle karşılıyorum

22 May 2024 21:46 - Güncelleme : 22 May 2024 21:47

İsrail'in saldırıları sonucunda üç Avrupa devleti, Tel Aviv'in tepkisine rağmen Filistin'le bir devlet olarak resmi ilişkiler kurulması konusunda adım attı.

CHP Genel Başkanı, Filistin halkının yıllardır süren mücadelesine dikkat çekerek, uluslararası toplumu bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumu vurgulayan Özel, dünya liderlerinin Filistin Devleti'ni tanıyarak mücadeleye destek vermelerinin önemine dikkat çekti.

"İNSANLIK DIŞI DURUMA SES ÇIKARILMALI"

Konu hakkında X hesabından paylaşımda bulunan Özel, şunları söyledi:

"İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum.

Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum."