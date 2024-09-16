Özgür Özel'den HÜDA PAR'a zehir zemberek 'anayasa' tepkisi: Mikrop mikroptur

16 Eylül 2024 17:32 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:47

CHP lideri Özgür Özel, anayasanın 4. maddesine karşı olduğunu söyleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert sözlerle yüklendi. HÜDA PAR'a mikrop benzetmesi yapan Özgür Özel, "Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur" tepkisini gösterdi.

HÜDA PAR​ Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu​'nun anayasanın 4. maddesiyle ilgili çıkışı siyasette tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ortaya koyan ilk 3 maddesinin değiştirilemez olduğunu vurgulayan anayasanın 4. maddesine karşı olduklarını söyleyen Yapıcıoğlu'na ana muhalefetten sert tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı'na HÜDA PAR üzerinden yüklenen Özgür Özel, "Onunla ittifak, bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifak. Milletle yaptığımız ittifak. Türkiye İttifakı. Ama bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi de HÜDA PAR. Kim HÜDA PAR? Kadınları sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayıp, birine sahiplendirelim diyen HÜDA PAR" ifadelerini kullandı.

"MİKROBA SEN NİYE HASTALIK YAPIYORSUN DİYE HESAP SORAMAZSIN"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesiyle ilgili çıkışını sert sözlerle eleştiren Özgür Özel, "Seçimde sustu ama şimdi konuşuyor. Diyor ki, 'Biz Anayasa​'nın 4. maddesine karşıyız.' Neymiş 4. maddesi; 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti nitelikleri, bayrağı, İstiklal Marşı ve başkenti.' Ankara'yı Atatürk yaptı başkent, Ankara'nın başkent olmasına karşılar. Şehit kanlarıyla sulanmış bayrağa karşılar. İstiklal Marşı yazılmış hep bir ağızdan okuyoruz. İstiklal Marşı'na karşılar. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Cumhuriyete karşılar. Benim HÜDA PAR'a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'YE DE YÜKLENDİ: KİMLER KİMLERLE BERABER

Cumhur İttifakı'nın üyesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yüklenen CHP​ lideri, "Tayyip beyin sağ kolunda HÜDA PAR, öbür kolunda Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli'ye soruyorum. Sen bu HÜDA PAR'a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber. O yüzden oy toplarken vatan, millet, bayrak, ezan deyip milli duyguları, dini duyguları sömürenler milletin bayrağına, İstiklal Marşı'na karşı olanlara, Anıtkabir'in bulunduğu Ankara'nın başkent olmasına karşı olanlara yüz veriyorlar. Sırt sıvazlıyorlar. Artık takke düştü, kel göründü. Halep oradaysa, arşın burada. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının ezanının garantisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir." demişti.