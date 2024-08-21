Özgür Özel'den iddialara röntgen filmli cevap! 'FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan" diyerek tepki gösterdi

21 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:37

CHP lideri Özgür Özel'in ayağının kırılmasının ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Özel 'Ayağından vurulduğu' ve 'alkollüyken düştüğü' iddialarına sert tepki gösterdi. Ayağının röntgen filmini paylaşan Özel iddialara, 'Ahlak dışı kampanya' açıklamasını yaptı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri iddialarla ilgili şu açıklamaları yaptı

"FETÖ'CÜ HESAPLARIN YAYDIĞI BİR YALAN"

Akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlatıldığını belirten Özel "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi." dedi.

Bizzat açıklama yapmama rağmen iddiaların sürdürüldüğünü belirten Özel "Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

RÖNTGEN FİLMİNİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Herkes inceleyebilir” dediği filmleri inceleyen Ortopedist Prof .Dr. Tarık Yazar, "Özel’in röntgen filmlerini incelediğimizde parmak kemiklerindeki kırıkları gördüm. Açık bir yara olmaması bir şanstır. Yani, dışarıya kan akmamış." dedi.

Röntgende yara olup olmadığı her zaman görülmez. diyen Yazar "Ancak, Özgür Bey’in röntgenini incelediğimizde yine de şanslı olduğunu gördüm. Biz buna ‘şanslı kırık’ deriz. Aslında tam kırık da diyemeyiz. Ayrılmamış, kemiğin özelliği bozulmamış. İyileşme yeteneğinin fazla olduğu bir bölgede kırık var. Şanslı tarafı kanlanmanın kuvvetli olduğu bir bölgede kırık gördüm. Bilgisayarlı tomografiyle takibi uygun olur. Tedaviye doğru başlanmış. Mutlaka iyileşecektir. Kullandığı ayak desteği gayet doğru bir seçim. Üç aya kalmaz tam iyileşme gerçekleşir." ifadelerini kullandı.