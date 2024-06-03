Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Reddediyoruz

03 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Karara ilk tepkisini sosyal medya hesabından veren Özgür Özel, kayyum atamasının geri alınması çağrısını yaptı.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KAYYIM ANLAYIŞININ KARŞISINDAYIZ"

"Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.

Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir.

Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"