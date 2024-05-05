Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu’na net mesaj: "Engel olma!"

05 May 2024 08:02 - Güncelleme : 05 May 2024 08:27

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Türk siyasetinde yeni bir döneme girildi. Siyasi parti liderleri ve mensuplarının söylemlerini yumuşattığı ve itidal mesajları verdiği sürecin toplumsal barışa katkı sunması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşme de bu minvalde mesajlar verildi.

KILIÇDAROĞLU SERT ÇIKMIŞTI

Ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada , "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” paylaşımında bulunmuştu. Bu çıkışa cevap veren Özel ise “Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz” açıklamasını yapmıştı.

Yaşananların ardından dün Özel ile Kılıcdaroğlu arasında dün bir görüşme gerçekleşti. Ahlatlıbel'de akşam yemeğinde bir araya gelen halef ve selefin görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürerken, zirvede neler konuşulduğu büyük merak konusu oldu.

"TÜRK DEMOKRARİSİSİ İÇİN KAZANIM"

Sabah'ın haberine göre CHP lideri Özgür Özel görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na serzenişini dile getirdi. Haberde Özel'in, Kılıçdaroğlu'na "Siyasette yumuşama sürecine daha fazla engel çıkarmaması" yönünde mesaj verdiği iddia edildi.

Özel'in ayrıca, Erdoğan ile müzakere sürecinin hem CHP hem de Türk demokrasisi için bir kazanım olduğunu vurguladığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre Özel, siyasette yumuşama ihtiyacının gerekliliğine de vurgu yaptı.

ÖZEL DETAY VERMEMİŞTİ

Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada keyifli bir akşam yemeği yediklerini ve herhangi bir sorunları olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" ifadelerini kullanmıştı.