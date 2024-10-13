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Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a çok sert anayasa tepkisi: El uzatanın elini kıracağız!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:20
Özgür Özel&#039;den Numan Kurtulmuş&#039;a çok sert anayasa tepkisi: El uzatanın elini kıracağız!

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3'üncü maddesinin değişebileceği yönündeki sözlerine çok sert tepki gösterdi. Özel, "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız" ifadelerini kullandı.

CHP​ lideri Özgür Özel, Datça​ İlçe Başkanlığı ile Datça Belediye Başkanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş​'un anayasanın 3'üncü maddesinin değişebileceği yönündeki sözlerine çok sert tepki gösterdi.

"İLK 4 MADDEYE EL UZATANIN ELİNİ KIRACAĞIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın tartışma alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!"

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a çok sert anayasa tepkisi: El uzatanın elini kıracağız! - 1. Resim

KURTULMUŞ'A TEPKİ YAĞIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3'üncü maddesinin değişebileceği yönündeki sözleri sonrası tepki gelmeye devam ediyor. Kurtulmuş; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başta olmak üzere muhalefet kanadından çok sayıda tepki aldı. 

NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tepkilere neden olan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum"

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Kaynak: tgrthaber.com
özgür özelchpdatçanuman kurtulmuş

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Ayşe13 Ekim 2024 15:21

Bu kadar sert bir dil kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum, biraz daha diplomatik yaklaşılabilinirdi belki

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