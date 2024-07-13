Özgür Özel'den 'ötenazi' tepkisi: İnsani bir yaklaşımla çözülmeli 

13 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 21:24

Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Mevcut yasada "Hayvanın kesimi öldürülmesi ve yasaklar" bölümünde "öldürme" ibaresi "ötanazi" şeklinde güncellendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Mira isimli engelli bir köpek ile olan fotoğrafını paylaşarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine tepki gösterdi.

"YASA TEKLİFİ İLE UYUTULACAKLAR ARASINDA..."

Özel'in "Katliam yasasına hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil."