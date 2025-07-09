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 | Selahattin Demirel

Özgür Özel'den PKK'nın silah bırakma sürecine yorum

CHP lideri Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü başlayacak silah bırakma süreciyle ilgili yorumda bulundu. Aşamayı doğru bulduğunu söyleyen Özel "Silahların ele alınması yanlış, bırakılmasını yakılmasını doğru bulurum." dedi.

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Özgür Özel'den PKK'nın silah bırakma sürecine yorum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 18:28

Genel Başkanı Özgür Özel, ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan ’nu ve diğer isimleri İstanbul Silivri’de cezaevinde ziyaret etti. Özel’in saat 11.00’da başladığı görüşme saat 16.30 sıralarında bitti. Ziyaret sonrasında Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İBB’de yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılamaların TRT’den canlı yayınlaması ile ilgili MHP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile ilgili konuşan Özel, "Bu konuda doğru bir talebim ısrarlanması gücü ile Türkiye çok doğru bir noktaya geldi. Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki iftiraya uğruyoruz.

Biz dedik ki arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Siz de savcılarınıza güveniyorsanız gelin bunları başta TRT ve tabii ki bir kanaldan tamamını verecek iddialar ve yanıtlarda duyulacak. Ayrıca bir frekans üstünden yayın yapılması son derece doğru bir iştir.

Bizim özgüvenimizi bizim iddia edildiği gibi haracın rüşvetin değil temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu milletimizin görmesini istiyoruz. Sayın Bahçeli hakkaniyetli bir şekilde buna destek verdi. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar görmeyenler 3 maymunu oynayanlar AK Parti grubunda ve sıralarında buna destek vereceklerini söylediler" dedi.

"MURAT ÇALIK'IN HASTANE RAPORLARI ÇOK KRİTİK"

Özel, İzmir’de tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan isimlerden Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili, "Mehmet Murat Çalık’ın hastanede yazılan raporları da çok kritik. Yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller hastalığının nüks aşamasında olduğunu cezaevi şartlarının da bunu tetikleyeceği söyleniyor.

Adli Tıp Kurumu’ndan ricamız elini çabuk tutsunlar. Çünkü bu hastalıkların tekrar riski olduğunda geçirilen her gün altın kıymetindedir. Günlerini kaybettirmesinler. Hastane raporu belli prosedürler belli. Sayın Adalet Bakanı’nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızla sağlığına kavuşacağı ortama kavuşmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

"SİLAHLARIN YAKILMASINI DOĞRU BULURUM"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Özel, "Ben videoyu görmedim. Ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa bırakılan şey silahsa doğrudur. Silahların ele alınması yanlış, bırakılmasını yakılmasını doğru bulurum.

Terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Ben terörsüz Türkiye’nin, terörsüz ve demokratik Türkiye’nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
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#ekrem imamoğlu
#chp
#devlet bahçeli
#Yolsuzluk İddiası
#Cezaevinde Ziyaret
#Murat Çalık
#Politika
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