Özgür Özel'den şehit asker için başsağlığı mesajı

21 Haziran 2024 17:47 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Operasyonda şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi'ndeki şehidin evine gelen yetkililer aileye başsağlığı diledi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Mehmet Ali Horoz'un yakınları aldıkları acı haber ile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin yarın öğle namazını müteakip Hasancıklı Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Hasancıklı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.