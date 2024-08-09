Özgür Özel'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili açıklama: AYM hızla iptal kararı verecektir!

09 Ağustos 2024 15:35 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:36

Sokak hayvanları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte; sahipsiz hayvanlar belediyeler tarafından toplanıp bakımevlerine alınacak.

Rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak kuduz veya başka bir kronik hastalığı olan, saldırgan davranışlar sergileyen, kontrol edilemeyen köpeklere veteriner tarafından ötanazi uygulanmasına karar verilebilecek.

CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Hukukçuların 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini aktaran Özel, Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebini de içeren başvuruyu bu hafta yapacaklarını aktardı.

"AYM'NİN HIZLA İPTAL KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası Meclis’ten geçmişti. Hukukçularımız ve grubumuz 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçemize son şeklini veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız.

AYM’nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır"