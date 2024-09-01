Özgür Özel'den yeni bakanlık önerisi: Denizcilik Bakanlığı kurulmalı

01 Eylül 2024 05:36 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 05:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, balık av sezonunun başlamasıyla düzenlenen programa katıldı. Özel, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına dikkat çekerek balıkçılıktaki sorunların çözümü için Denizcilik Bakanlığının kurulması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, Rumelifeneri Mahallesi Balıkçı Barınağında "Balık Av Sezonu Açılışı"na katılarak balıkçılarla beraber dua etti ve sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, "Av yasakları bitti. Bütün bir yazı bu geceye hazırlıkla geçiren, ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerimizle birlikte denize açıldık. Hep beraber vira bismillah dedik. Bundan sonra kazançlarının bol ve bereketli olmasını diledik. Geçen sene burada 8-9 metrelik dalgaların yarattığı büyük bir yıkım olmuştu. 'Onarılmaması durumunda gelecek sene büyük bir felaket olur.' diyorlar. Artık balıkçı, kendisine gerçekten sahip çıkılmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULMALI"

Özgür Özel, balıkçıların birçok sorunu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barış Karadeniz milletvekilimizin önerisiyle Mecliste kurulan komisyon aslında neler yapılması gerektiğini tek tek sıraladı. İş bunları uygulamakta. Maalesef hükümet bunları uygulamadığı için ciddi sıkıntılar var. Çare bir Denizcilik Bakanlığının kurulması. Üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi gibi dünyanın en kıymetli iç denizine sahip ülkemizde Denizcilik Bakanlığı yok. Denizcilik Bakanlığı olmadığı için balıkçıların sorunlarını dinleyen, çözüme kavuşturacak mekanizmalar çok zayıf ve hantal kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk atanan bakanlar kurulunda Denizcilik Bakanı olacak. Balıkçıların sorununu her daim birinci gündemi yapacak. Biz bu ülkede balıkçıların yüzünü güldürürsek onlar da hepimizin yüzünü güldürür. "