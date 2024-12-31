Özgür Özel'den yeni yıl mesajı! İttifak ve Suriye sözleri dikkat çekti

31 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:07

CHP lideri Özgür Özel, yeni yıl mesajı yayımladı. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla çalıştıklarını belirten Özgür Özel, meydan meydan gezerek Türkiye İttifakı'nı büyüteceklerini ifade etti. Suriye'de 4 öncelikleri olduğunu vurgulayan Özel, hükümete çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025​ yılı öncesi bir kutlama mesajı yayımladı. Yazılı bir açıklama yapan CHP​ lideri Özgür Özel, 2024 yılında yaşananlara ilişkin hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Ekonominin daha da kötüye gittiğini, milyonlarca vatandaşın bilerek yoksullaştırıldığını savunan Özel; işçilerin, kadınların, çocukların ve bebeklerin güvende tutulmadığını, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının ise hala sarılamadığını ifade etti.

HÜKÜMETE SURİYE​ ÇAĞRISI

Suriye'de Beşar Esad rejiminin son bulmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özgür Özel, "Bizim Suriye’de ısrarla dile getirdiğimiz 4 önceliğimiz var. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması. Tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması. Suriye’de bulunan askerlerimizin güvenliğinin, Türkiye’deki yurttaşlarımızın huzuru ve refahının temin edilmesi. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenle evlerine dönecekleri bir geri dönüş programının acilen hazırlanması ve uygulanması. Bu kapsamda; 13 yıllık Suriye politikasıyla Türkiye’ye büyük acılar yaşatan, ağır sorunlar bırakan iktidarı uyarılarımızı dikkate alarak doğru adımları atmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ PARTİ OLMANIN SORUMLULUĞUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 31 Mart yerel seçimlerinde çok önemli bir eşiği aştıklarını kaydeden Özel, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Türkiye’nin tüm demokratlarının desteğiyle, partimizi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptık. Milletimiz 31 Mart’ta nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine karşılık gelen belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili başkanlara emanet etti. O günden itibaren, önümüze çıkarılan tüm engelleri milletimizle birlikte kararlılıkla aşıyor, hiçbir ayrım yapmadan toplumun tüm kesimlerine hizmet götürüyoruz. Çünkü biz, Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Kutuplaşmaya karşı beraberliği, kısır kavgalar yerine milletin barışını savunuyoruz" mesajını verdi.

"TÜRKİYE İTTİFAKINI BÜYÜTECEĞİZ"

2024 yılında yükselen umudun yeni yıla ve yapılacak ilk seçimlere umutla bakmalarını sağladığını söyleyen Özgür Özel, "Yaşanan tüm güçlüklere, tüm ekonomik zorluklara rağmen asla yılmıyor, yurttaşlarımızın sıkıntılarının çözüleceği bir gelecek için inancımızı, azmimizi ve kararlılığımızı koruyoruz. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda da Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüteceğiz. Artık Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek ve bu ülkenin gencine yaşlısına umut olacak bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır. Yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliği ortadan kaldıracağımız, gençlerimize dünyanın başka ülkelerinde değil güzel ülkemizde hayal kurduracağımız, Cumhuriyeti yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağımız günler yakındır" dedi.

Özel mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu vesileyle, hangi siyasi görüşten olursa olsun, 86 milyon vatandaşımızın yeni yılını kutluyorum. Geride bıraktığımız yılda, başarılarıyla göğsümüzü kabartan tüm branşlardan sporcularımıza, daha büyük başarılara imza atacakları bir yıl diliyorum.

Siyasetin; kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı, kavga değil çare üreten siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum.

Karda, kışta zor koşullarda görev yapan Mehmetçiğimize en içten selamlarımı gönderiyor, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."