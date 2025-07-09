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 | Özge Sönmez

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'ndan şoke eden ifade! 'Kendisine hala kızgınım'

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruk atarak saldıran Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıktı. 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Tengioğlu'nun ifadesi şoke etti. Pişman olduğunu söyleyen sanık, "hala kızgınlığım devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 15:08

lideri 'e 'in cenazesi çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Tengioğlu'nun ifadeleri şaşkına çevirdi. ‘' atmış olabilirim'' diyen saldırgan, "hala kızgınlığım devam etmektedir" sözüyle şoke etti.

"KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Tengioğlu, olay günü evinden çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü söyleyerek, ‘'Bir kalabalık vardı, cenaze olduğunu söylediler ve oraya doğru yürüdüm. O sırada AKM önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm, kendisine hitaben ‘çocukların peşini bırakın, kan akıtmayın' şeklinde söylemde bulundum. Bunun üzerine orada bir arbede yaşandı, bu sırada tokat atmış olabilirim fakat kesinlikle planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bir talimat da almadım, yönlendirilmedim de. Olay tamamen doğal bir şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı talep ederim'' dedi.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'ndan şoke eden ifade! 'Kendisine hala kızgınım'

"KIZGINDIM, DUYGUSAL DAVRANDIM"

Hakim emniyetteki ifadesini okuyarak sanığın çelişkili beyan verdiğini belirtti. Bunun üzerine savunmasına devam eden sanık Tengioğlu, ‘'Olay günü Özgür Özel'i gördüğümde kendisinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Savcılarına, askerlerine ve polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan dolayı, kızgınlığım olduğu için bir an duygusal davrandım ve yüzüne bir tokat attım. Kızgınlığım hala devam etmektedir'' şeklinde konuştu.

'LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASINI TALEP EDERİZ'

Müşteki Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş ise sanığın eylemini kameralar önünde gerçekleştirdiğini, inkar yoluna gitmesinin cezadan kurtulma amaçlı olduğunu ve saldırıyı da tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, ‘'Sanığın sabıka geçmişi, mağdurun toplumsal ve siyasal konumu ve olayın toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, ayrıca pişmanlığını da belirtmediği için lehe olan hükümlerin uygulanmamasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'ndan şoke eden ifade! 'Kendisine hala kızgınım'

"KIZGINLIĞIM DEVAM EDİYOR"

Sanık Tengioğlu bu sırada söz almak istediğini belirterek, ‘'Kimse bana pişman mısın diye sormadı'' dedi. Bunun üzerine hakim, ‘'Sana savunma yapman için söz verdik ve savunmanı yaptın. Savunma yaparken ben bundan dolayı pişmanım diyebilirdin'' diye konuştu. Sanık ise, ‘'Ben yaptığım eylemin doğru olmadığını biliyorum. Bundan dolayı pişmanım ancak hala kızgınlığım devam etmektedir. Bu şahsın eline bir sürü insanın kanı bulaşmıştır ben de kendisine karşı kızgınım ve bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim ancak planlamadım'' ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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ETİKETLER
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#sırrı süreyya önder
#yargılama
#Selçuk Tengioğlu
#Politika
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