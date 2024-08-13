Özgür Özel'e sürpriz rakip! Tunç Soyer CHP genel başkanlığı için kolları sıvadı

13 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:51

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Genel Başkan Özgür Özel'in talebiyle 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oy birliğiyle kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E BİR RAKİP DAHA ÇIKTI

Kasım 2023'teki kurultayda koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, mevcut genel başkan Özel'e sürpriz bir rakip daha çıktı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'deki başkanlık yarışıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü.

"KURACAĞI TEMASLARLA DESTEK ARAYACAK"

Tunç Soyer'in bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan da destek isteyeceğini savunan Yarkadaş şöyle konuştu:

"Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak."

KILIÇDAROĞLU DA ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Öte yandan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün verdiği röportajda kurultayda yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.