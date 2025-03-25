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Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den tepki! 'Bu siyasal zorbalıktır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 13:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

'SALDIRGAN DİL SADECE KENDİSİNE ZARAR VERECEKTİR'

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

'CHP YÖNETİMİ KONUYU SAPTIRMAMALI'

CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:
1.Bazı CHP’liler bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.
2.Bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu.

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP’lilere cevap yetiştirmelidir.

CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir.

Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz."

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGĞR ÖZEL'İN BOYKOT LİSTESİNDE HANGİ MARKALAR VAR?
Özel’in boykot listesi şöyle: Espressolab D&R İdefix Ülker Kilim Mobilya İhlas ev aletleri Milli Piyango Misli.com iddaa.com ETS Milangaz Likidgaz Türk Petrol Demirören AVM
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