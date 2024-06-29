Özgür Özel’in 'cinsiyet eşitliği bakanlığı' çıkışı sosyal medyada tepki topladı 

29 Haziran 2024 20:43 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 20:49

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında politika gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda yeni bakanlıklar açacaklarını ifade etti.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile beraber aynı zamanda Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" kuracaklarını söyleyen Özel'in bu çıkışı sosyal medyada tepki çekti. LGBT'nin resmileşeceğini iddia eden bazı sosyal medya kuruluşları açıklamalara tepki gösterdi.

"YENİ BAKANLIKLAR PLANLIYORUZ"

Gölge bakanlıkların yanına yeni bakanlıklar kurmayı hedeflediklerini söyleyen Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim gölge bakanlığımızda, CHP’nin iktidarında hangi bakanlığı ne şekilde yöneteceğimizi ayrıca isimleriyle yeni bakanlıklar planlıyoruz. Mesela denizcilik bakanlığı diye bir bakanlık var, esnaf bakanlığı diye bir bakanlık var. Aile Bakanlığını 'kadın ve cinsiyet eşitliği bakanlığı' olarak konumlandıracağız. Sosyal politikaları ayrı bir yere alacağız. Hem içerik olarak hem iletişim olarak üzerinde duracağımız bir süreç var."

İLK ÖRNEĞİ GÜNEY KORE...

Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı ilk kez Güney Kore'de kuruldu. Başkanlık Kadın İşleri Komisyonu olarak 28 Şubat 1998'de oluşturulan kurum, 29 Ocak 2001'de mevcut bakanlığa dönüştü.