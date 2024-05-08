Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosya... 'Bunu ilk kez açıklıyorum' 

08 May 2024 21:46 - Güncelleme : 08 May 2024 21:55

Habertürk canlı yayınında politika gündemine ilişkin soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dosya sunduğunu belirten Özel, yaptığı dış temaslar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini belirtti.

Almanya'da SPD üyesi Başbakan ile görüştüğünü ve buradan bazı mesajları ilettiğini belirten Özel, Erdoğan'ın, "Milli Savunma, Dışişleri Başkanlarımız sayın genel başkan ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın" dediğini belirtti.

"İLK KEZ SÖYLÜYORUM..."

Ortak menfaatler doğrultusunda adımların atılması gerektiğini ifade eden CHP lideri, şunları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi 'ilk kez' şöyle aktardı:

Ben geçmişte de partinin yetkililerinden bir tanesi olduğum için özeleştiri olarak da kabul edebilirsiniz. Benim devlet geleneği dediğim şekle yönelik değil. Ben sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Filistin için sol ve sosyalist partilere yazdığım mektuplar, SPD konuşmam, Türkçeleri sayın Cumhurbaşkanına verdiğim dosyalarda var. Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri'nden brifing almam lazım. O ülkeyle ilgili işbirliğimiz ne noktada, sorunlar neler? Benden ne beklersiniz? Üzerinde mutabık olmadığım konu varsa o zaman söylerim. Müştereklerde birleşiyor olmamız lazım.

"GENEL BAŞKAN İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA BİLGİ VERSİNLER"

Kıbrıs meselesinde son geldiğimiz noktayı bilemeyiz. Bana bakan, yardımcılarımıza bakan yardımcıları bunu yapması lazım. Dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım. Almanya'da SPD üyesi Başbakan. Siyaseten Erdoğan'la taban tabana zıt, bizim siyasi akrabamız. Ona ilettiğim mesaj ve aldığım cevabın önemi var. 'Bir an önce yapalım' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanına bunları söyledim. Benim söylediklerimi söylemek kolay, onun cevaplarını söylemek nezaket dışı. Kendisi cevap verdiği için söyleyebilirim. "Milli Savunma, Dışişleri Başkanlarımız sayın genel başkan ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın" dedi. Bu önemli adımdı.

"ORTAK MENFAATLERİ SAVUNMAMIZ LAZIM"

Bundan sonra İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum. Ben İngiliz İşçi Partisi ile en yakın siyasi akrabayım. Ama gitmeden önce ilişkilerde ne yapıldı, F-35 konusunda her şeyi bilmemiz ve ortak menfaatleri birlikte savunmamız lazım.