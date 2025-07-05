Özgür Özel'in 'sandık' sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Demokrasi CHP kurultayına benzemez

CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip "Bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, CHP'nin davalık olan kurultayına gönderme yaparak Özel'i, "CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını" anlamaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugünkü basın açıklamasında erken seçim çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenme üslubuna AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tepki gösterdi.

"ÖZEL'İN SÖZLERİ SİYASİ CEHALETİN ZİRVESİ OLMUŞTUR"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla Özel'in konuşmasına tepki gösteren Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, “sandık” en kıymetli yol arkadaşıdır.

Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada "2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim' diyeni seçime bekliyorum" diye seslenerek "Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim, aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat, fotoğrafını yasaklat, pankartını yasaklat, sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin devletin bütün imkanlarına karşı Ekrem Başkanın bir vesikalığı. Var mı cesaretin? Çık karşımıza görelim bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Bu millet kimi seçiyor? Devletin ordusuna, devletin hakimine, savcısına, MİT'ine bilmem neyine güvenip, kumpasla bilmem neyle, planla, programla bu işin başında kalamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.



"BANA BU MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETTİRME"

Özel, sözlerinin devamında "Bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma. Efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da 2 Kasım ortada. İki Kasım'a sen sandık koymazsan ben bir sandık koyarım. Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birileri darbeye yeltenirse bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Kimse kabadayılığa kalkışmasın, millet o sandığı getirecek.

Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla." şeklinde konuşmuştu.