Özgür Özel'in iddiasına Dilruba Kayserilioğlu'ndan jet cevap: Yuh yalana gel!

06 Kasım 2024 23:19 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 23:28

CHP lideri Özgür Özel, sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kayserilioğlu'nun protokolde oturmasına ilişkin, "Sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" diyen Özel'e Diruba'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayserilioğlu, "Yuh yalana gel" dedi.

Sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"SÖZLERİNİ DÜZELTMEDEN OTURDU"

Dilruba hakkında SZC TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protokole oturmasına ilişkin, "Dilruba, geldi ve oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. Gönül kırdı." dedi.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU: YUH YALANA GEL!

Sosyal medya hesabından Özgür Özel'in bu açıklamalarına cevap veren Dilruba Kayserilioğlu söz konusu açıklamayı yalanladı. Sözlerine 'Yuh yalana gel' diyerek başlayan Kayserilioğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Yuhhh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı henüz bir gün olduğu halde kabul ettim"

NE OLMUŞTU?

İzmir’de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınıp 12 Ağustos’ta tutuklanan ve 29 Ağustos’ta serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı.

Mahkeme sürecinin ardından hakim, sanık hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından beraat kararı verdi; ancak “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla hazırlanan başka bir iddianamede, Kayserilioğlu için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.