Özgür Özel'in kızıp salondan çıkarttırdığı işçiler konuştu: Yine bize yalan söyledi

05 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:39

CHP'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaklaşık 2 ay önce 147 personeli işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan işçiler İzmir'deki protestolarını Ankara'ya taşıdı.

Kadın Kolları Kurultayı'na gelen işçiler burada CHP lideri konuşmasına başladığı sırada, "İşimizi geri istiyoruz" diye slogan atmaya başladı. Ancak işçiler hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

"PROVOKE ETTİRMEM, ALIN ARKADAŞLARI DIŞARI"

Sloganlara sinirlenen CHP lideri, işçilerin salondan çıkarılmasını istedi. O sırada CHP liderinin işçilere verdiği karşılık ise "Burası kadın kolları kongresi. Burayı erkeklere provoke ettirmem. Alın arkadaşları dışarı" oldu.

Eylemciler arasında yer alan ve yaşananları SABAH'a anlatan mağdur işçi Fadime Akgül, "Özgür Bey kürsüdeyken, mağduriyetimizi dile getirdik. 'İşimizi geri istiyoruz' dedik. 'Sözünüzü tutun' dedik. Özgür Bey bizimle 20 gün önce bir araya geldi. İlçe başkanıyla görüşeceğini söyledi.

SALONDAN ÇIKARILAN İŞÇİ KONUŞTU

Eylemciler arasında yer alan işçi Fadime Akgül, yaşadıklarını Sabah gazetesine anlattı. Özgür Özel kürsüdeyken, mağduriyetlerini dile getirdiklerini belirten Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"İşimizi geri istiyoruz' dedik. 'Sözünüzü tutun' dedik. Özgür Bey bizimle 20 gün önce bir araya geldi. İlçe başkanıyla görüşeceğini söyledi. Kimse bize geri dönüş yapmadı. Kurultayda da 'Aranızda erkekler var, erkekleri istemiyoruz. Dışarıda konuşalım' gibi sözler sarf edip bizi güvenlik eliyle zor kullanarak dışarı attırdı. Aramızda sadece 2 erkek vardı. Hepimizi dışarıya attılar"

"YİNE YALAN SÖYLEDİ"

Parti yönetiminin 20 gündür devam eden umursamazlığına isyan eden Akgül, "2 erkeği görüyorlar ama genel merkez önünde 20 gündür yatan onlarca emekçiyi görmüyorlar. Özgür Bey, 'Dışarıda görüşelim' dedi. Yine görüşmedi. Yine yalan söyledi. Nöbete devam edeceğiz. Gitmeye niyetimiz yok. İşimizi geri alana kadar konu kapanmayacak bunu herkes böyle bilsin" dedi.