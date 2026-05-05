Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Pazarda karpuz dilimiyle hükümeti eleştiren CHP'li Ozan Işık'a AK Partili Kasım Fırat'tan 'bankamatik memuru' suçlaması

CHP'li Ozan Işık, İstanbul Beyoğlu'nda bir pazarda eline karpuz dilimi alarak hükümeti hayat pahalılığı üzerinden eleştirdi. Işık'a cevap veren AK Partili Kasım Fırat, olayı "şov" olarak nitelerken "Hiç işe gitmeden aldığın paralarla kaç karpuz alırdın, onun hesabını millet çok iyi yapıyor." sözleriyle MASAK raporları üzerinden suçlamada bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Pazarda karpuz dilimiyle hükümeti eleştiren CHP'li Ozan Işık'a AK Partili Kasım Fırat'tan 'bankamatik memuru' suçlaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 23:05

CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, Beyoğlu'ndaki bir semt pazarına giderek tezgahtaki karpuz dilimini elinde tutarak hükümete hayat pahalılığı eleştirisi yaptı. Işık'ın ekonomiyi eleştiren bu eylemine, AK Parti'den ağır bir suçlamayı da içinde barındıran bir cevap geldi.

HABERİN ÖZETİ

Pazarda karpuz dilimiyle hükümeti eleştiren CHP'li Ozan Işık'a AK Partili Kasım Fırat'tan 'bankamatik memuru' suçlaması

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık'ın Beyoğlu'nda karpuz dilimiyle hayat pahalılığını protesto etmesine AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat'tan ağır suçlamalarla yanıt geldi.
CHP'li Ozan Işık, Beyoğlu'ndaki bir semt pazarında karpuz dilimiyle hükümete hayat pahalılığı eleştirisi yaptı.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat, Işık'ın eylemini 'şov' olarak nitelendirdi ve İBB iştiraki Kültür A.Ş. üzerinden haksız kazançla suçladı.
Fırat, Beyoğlu'ndaki AK Parti'nin kentsel dönüşüm projelerini hatırlatarak muhalefetin eksikliklerini dile getirdi.
Fırat, Ozan Işık'ı MASAK raporlarında tespit edilen eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan aldığı paralarla kaç karpuz alabileceği üzerinden eleştirdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Işık'ın hareketini "şov" olarak nitelendirdi ve İBB iştiraki Kültür A.Ş. üzerinden haksız kazanç suçlamasında bulundu.

Pazarda karpuz dilimiyle hükümeti eleştiren CHP'li Ozan Işık'a AK Partili Kasım Fırat'tan 'bankamatik memuru' suçlaması

"YENİLEDİĞİMİZ EVLERİN BAĞLANTISINI BECERİP PROJEYİ BİTİREMEDİNİZ"

Beyoğlu'nda AK Parti tarafından yürütülen kentsel dönüşüm ve inşaat projelerini hatırlatan Fırat, muhalefetin eksikliklerini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beyoğlu bu şovları yapabileceğiniz bir yer değil. Kafanızı kaldırdığınızda 3550 adayı baştan aşağı yenileyip 778 daire, 116 dükkanla inşa eden AK Parti icraatını görürsünüz. Mayıs’ta karpuzla şova kalktığınız pazarda yere baktığınızda bir şey göremezsiniz çünkü bizim yenilediğimiz evlerin bağlantısını becerip projeyi bitiremediniz. Belediye - İSKİ el ele verip projeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız."

MASAK RAPORLARINI HATIRLATTI: HİÇ İŞE GİTMEDEN KAÇ KARPUZ ALIRDIN

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Fırat'ın açıklamasında Ozan Işık'a bir suçlama da dikkat çekti. Fırat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a ve raporlara işaret ederek şu cümleleri sarf etti:

"Kültür A.Ş.'den hiç işe gitmeden, MASAK raporlarıyla tespitli Şişli tutuklu belediye eski başkanı Resul Emrah Şahan'dan aldığın paralarla kaç karpuz alırdın, onun hesabını millet çok iyi yapıyor. Çöpünüzü toplayın, büyük işler sizin boyunuzu aşar."

https://x.com/kasimfirat/status/2051720065276350771

ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.