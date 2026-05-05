CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, Beyoğlu'ndaki bir semt pazarına giderek tezgahtaki karpuz dilimini elinde tutarak hükümete hayat pahalılığı eleştirisi yaptı. Işık'ın ekonomiyi eleştiren bu eylemine, AK Parti'den ağır bir suçlamayı da içinde barındıran bir cevap geldi.

HABERİN ÖZETİ Pazarda karpuz dilimiyle hükümeti eleştiren CHP'li Ozan Işık'a AK Partili Kasım Fırat'tan 'bankamatik memuru' suçlaması CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık'ın Beyoğlu'nda karpuz dilimiyle hayat pahalılığını protesto etmesine AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat'tan ağır suçlamalarla yanıt geldi. CHP'li Ozan Işık, Beyoğlu'ndaki bir semt pazarında karpuz dilimiyle hükümete hayat pahalılığı eleştirisi yaptı. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat, Işık'ın eylemini 'şov' olarak nitelendirdi ve İBB iştiraki Kültür A.Ş. üzerinden haksız kazançla suçladı. Fırat, Beyoğlu'ndaki AK Parti'nin kentsel dönüşüm projelerini hatırlatarak muhalefetin eksikliklerini dile getirdi. Fırat, Ozan Işık'ı MASAK raporlarında tespit edilen eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan aldığı paralarla kaç karpuz alabileceği üzerinden eleştirdi.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Işık'ın hareketini "şov" olarak nitelendirdi ve İBB iştiraki Kültür A.Ş. üzerinden haksız kazanç suçlamasında bulundu.

"YENİLEDİĞİMİZ EVLERİN BAĞLANTISINI BECERİP PROJEYİ BİTİREMEDİNİZ"

Beyoğlu'nda AK Parti tarafından yürütülen kentsel dönüşüm ve inşaat projelerini hatırlatan Fırat, muhalefetin eksikliklerini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beyoğlu bu şovları yapabileceğiniz bir yer değil. Kafanızı kaldırdığınızda 3550 adayı baştan aşağı yenileyip 778 daire, 116 dükkanla inşa eden AK Parti icraatını görürsünüz. Mayıs’ta karpuzla şova kalktığınız pazarda yere baktığınızda bir şey göremezsiniz çünkü bizim yenilediğimiz evlerin bağlantısını becerip projeyi bitiremediniz. Belediye - İSKİ el ele verip projeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız."

MASAK RAPORLARINI HATIRLATTI: HİÇ İŞE GİTMEDEN KAÇ KARPUZ ALIRDIN

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Fırat'ın açıklamasında Ozan Işık'a bir suçlama da dikkat çekti. Fırat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a ve raporlara işaret ederek şu cümleleri sarf etti:

"Kültür A.Ş.'den hiç işe gitmeden, MASAK raporlarıyla tespitli Şişli tutuklu belediye eski başkanı Resul Emrah Şahan'dan aldığın paralarla kaç karpuz alırdın, onun hesabını millet çok iyi yapıyor. Çöpünüzü toplayın, büyük işler sizin boyunuzu aşar."

