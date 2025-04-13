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 | Onur Kaya

PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti'li Pervin Buldan tarih verdi

PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısının ardından terör örgütünün ne zaman silah bırakacağı merak edilirken DEM Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçen hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmralı heyeti üyelerinden Pervin Buldan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tamamlanacağı tarihi açıkladı.

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PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti'li Pervin Buldan tarih verdi
KAYNAK:
BirGün
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 11:57

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgütü feshetme ve silah bırakma çağrısı yaptı ancak terör örgütünün kendini feshetmesi beklenen kongreyi henüz toplamadı. Süreç tüm hızıyla işlerken DEM Parti'den çarpıcı mesajlar geldi.

PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti'li Pervin Buldan tarih verdi

10 Nisan'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti üyelerinden Pervin Buldan İtalya'da katıldığı bir etkinlikte sürece ilişkin son durumu açıkladı.

PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti'li Pervin Buldan tarih verdi

ÖNCE BAKAN TUNÇ'A SONRA İMRALI'YA ZİYARET

Müzakereler kapsamında hükümet kanadıyla görüşmelerinin devam edeceğini belirten DEM Parti'li Pervin Buldan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edeceklerini söyledi. Buldan, daha sonra yeniden İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile bir kez daha görüşeceklerini dile getirdi.

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PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesiyle sonlanması beklenen sürecin son aşamasına ilişkin de konuşan Pervin Buldan, söz konusu sürecin birkaç ay içinde tamamlanmasını öngördüklerini kaydederek, "Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti'li Pervin Buldan tarih verdi
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