PKK'nın fesih ilanından sonra özerklik verilecek mi? O iddialara açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiasını yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiası dezenformasyondur.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1921852711294709822