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PKK'nın silah bırakma sürecinde son durum! Mağaralara beton dökülüyor

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir sürece geçildi. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlayan silah bırakma sürecinde gelişmeler devam ediyor. TSK ve MİT’in belirlediği noktalara silahlarını teslim eden örgütün yaşam alanları da bir bir betonla kapatılmaya başlandı. 'Fesih, izleme ve doğrulama" altında ilerleyen süreçte, bazı üyelerin Türkiye'ye geleceği düşünülüyor. İşte adım adım Terörsüz Türkiye süreci...

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PKK'nın silah bırakma sürecinde son durum! Mağaralara beton dökülüyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:53

'de tarihi günler yaşanıyor. 40 yılı aşkın süredir yüzlerce şehit verdiğimiz belasından kurtuluş aşamasına geçildi. örgütü 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreciyle birlikte, "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni bir evreye girildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt üyeleri Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından belirlenen noktalara silahlarını bırakıyor. Teslim edilen silahlar, aynı bölgelerde TSK ve MİT gözetiminde imha ediliyor.

PKK'nın silah bırakma sürecinde son durum! Mağaralara beton dökülüyor

Şu ana kadar teslim edilen silahlar arasında ABD menşeli mühimmat bulunmadığı bildirildi. Bu silahların daha önce ABD’ye iade edilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Teslim edilenler arasında yüksek kapasiteli, hava savunma sistemi özelliği taşıyan silahların da olduğu belirtiliyor.

PKK'nın silah bırakma sürecinde son durum! Mağaralara beton dökülüyor

ÇALIŞMALAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK’lıların terk ettiği yaşam alanlarında çalışmalar başlatıldı. Özellikle büyük mağara ve barınaklar, bir daha kullanılmamaları için betonla kapatılıyor ya da doğrudan imha ediliyor. Operasyonların ilk aşaması Metina, Haftanin ve Hakurk bölgelerinde yürütülüyor; süreç, Gara ve Kandil’e doğru ilerleyecek.

PKK'nın silah bırakma sürecinde son durum! Mağaralara beton dökülüyor

GERİ DÖNECEKLER Mİ?

Silah bırakan örgüt üyelerinin çoğunun Kuzey Irak’ta kaldığı, Türkiye’ye dönmek isteyenlerin sayısının sınırlı olacağı ifade ediliyor. Yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra sadece suça karışmamış olanların geri dönüşüne izin verilebileceği belirtiliyor.

PKK'nın silah bırakma sürecinde son durum! Mağaralara beton dökülüyor

FESİH, İZLEME VE DOĞRULAMA

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın siyasi partilere verdiği bilgilere göre, süreç ", izleme ve doğrulama" olmak üzere üç aşamada yürütülüyor. Kalın, örgütün fiilen feshedildiğini ve şu an sahada silahların imhasının izlendiğini aktardı. Son aşamada ise, imha edilen silah ve yaşam alanlarının doğrulaması yapılacak.

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ETİKETLER
#türkiye
#terör
#fesih
#Pkk
#Silahların İmhası
#Kuzey Irak
#İzleme
#Politika
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