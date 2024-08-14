Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye geçen isimler

14 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:31

AK Parti'den 23. kuruluş yıl dönümüne özel video ve şarkı: Sözleri dikkat çekti

AK Parti'den 23. kuruluş yıl dönümüne özel video ve şarkı: Sözleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti 23. yaşını kutladı. Parti genel merkezinde ve 81 ilde eş zamanlı kutlama törenleri düzenlendi. Bir süredir başkent kulislerinde AK Parti'ye geçişler olacağı önü sürülüyordu, bugün o geçişler gerçekleşti. İşte AK Parti saflarına katılan isimler...

AK PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER KİM?

Adana/Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana/Feke - Cömert Özen (YRP)

Elazığ/Arıcak/Bükardı - Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum/Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum/Horosan - Hayrettin Özdemir (İYİ Parti)

Konya/Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş/Bulanık/Yoncalı - Fehim Kaya (YRP)

Muş/Merkez/Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu/Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun/Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa/Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak/Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AK PARTİ'YE GEÇEN MİLLETVEKİLLERİ...