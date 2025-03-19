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RTÜK Başkanı Şahin'den önemli uyarı! Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 87 kişi gözaltına alındı. Konu Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayınlar ve sosyal medya mercek altına alındı. Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir" ifadesini kullandı ve yayınların uzmanlar tarafından incelendiğini vurguladı.

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RTÜK Başkanı Şahin'den önemli uyarı! Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 18:44

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"HER YAYINCI KURALLARA UYMAKLA MÜKELLEF"

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru!

Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.
Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

'SORUŞTURMALAR HUKUK ÇERÇEVESİNDE YAPILIYOR'

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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