Saadet-Gelecek grubu yeniden kuruldu

27 Aralık 2024 17:16 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:47

Son dakika haberi: Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.

Üç parti birleşiyor! Adı belli oldu: Demokrasi İçin Birlik Partisi

Üç parti birleşiyor! Adı belli oldu: Demokrasi İçin Birlik Partisi

Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi​'nden istifa etmesinin ardından Meclis'te grubu düşen Saadet-Gelecek Partisi grubu yeniden kuruldu. DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğu elde edildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN 2 TRANSFER

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Kaya ile Mersin Milletvekili Ekmen, Saadet Partisine geçti. Böylece milletvekili sayısı 21'e çıkan Saadet Partisi, yeniden grup kurma çoğunluğuna ulaştı. Kaya ve Ekmen'in Saadet Partisine katılımıyla DEVA Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 12'ye düştü.

ÇATI PARTİ KURULACAK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Milletvekili Kaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "çatı parti" kurulmasını kararlaştırdığını hatırlattı.

Kaya, Mehmet Emin Ekmen ile birlikte, "çatı parti" çalışmaları tamamlanıncaya kadar Saadet Partisi Grubu'nun devam etmesi için bu partiye geçtiklerini bildirdi.