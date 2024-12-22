Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 'erken seçim' açıklaması! Sandık için tarih verdi

22 Aralık 2024 17:22 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ekonominin giderek kötüye gittiğini söyleyerek erken seçim kararı alınacağını savundu. Sandık için tarih veren Arıkan, "Erken seçim olması çok büyük ihtimal" dedi.

Geçen ay yapılan kongre sonucu Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilen Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katıldı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda divan heyetinin oluşturulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Arıkan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a yönelik eleştirilerde bulunan Mahmut Arıkan

"HİÇBİR ZAMAN ESAD'CI OLMADIK"

Saadet Partililerin bakış açısına göre, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad ve babası Hafız Esad'ın her zaman birer katil, zalim ve diktatör olduğunu kaydetti.

Saadet Partisinin hiçbir dönem Esad yanlısı olmadığını söyleyen Arıkan, "Biz sadece 'Akıl bir işin sonucu düşünmektir' fikrinden hareketle bugünleri kestirdik. Suriye'de 1 milyona yakın insanın katledileceğini, milyonlarca insanın Suriye'den göç edeceğini gördük. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Bizi, bu sözlerimiz karşılığında Esad'cı olmakla suçladılar" dedi.

ERKEN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona erdiğini anımsatan Arıkan, Türkiye'de kaynak probleminin olmadığını, problemin paylaşım olduğunu dile getirdi.

Arıkan, 2026 yılında ülkede genel seçim yılı olacağı öngörüsünde bulunarak, "2025 hadi kör topal gitti, 2026'da erken seçimin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Niye? Bütçe rakamları bunu gösteriyor. Bu faiz rakamları, bu rantiyecilere aktarılan hortumlar, dayanılmaz hale gelecek, 2026'da çok büyük bir ihtimalle erken seçime gidilecek" şeklinde konuştu.

MEVCUT BAŞKANLA YOLA DEVAM

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel de seçimlere kadar Konya'da çalınmadık kapı, tutulmadık el, dokunmadık kalp bırakmadan çalışacaklarını söyledi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Mehmet Demirel tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Karaca, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdülkadir Karaduman, DEVA Partisi Konya İl Başkanı Hasan Bestil ve partililer katıldı.