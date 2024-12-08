Saadet Partisi yeni lideri Mahmut Arıkan'ın A takımı belli oldu

08 Aralık 2024 00:30 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 00:33

Saadet Partisi’nde Mahmut Arıkan liderliğinde yeni bir dönem başlarken, partide yeni yönetim şekillenmeye başladı. Arıkan Başkanlık Divanı'nı açıkladı.

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Başkanlık Divanı'nı açıkladı. Arıkan, yeni ekibinin "Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeniden Büyük Türkiye" hedefi doğrultusunda inanç ve azimle çalışacağını belirtti.

Yeni Başkanlık Divanı'nın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Arıkan, "Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmek için inanç ve azimle çalışacak olan yeni Başkanlık Divanı'mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.