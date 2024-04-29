Hamas açıklaması sonrası Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor: Sarf ettiği cümleler esef vericidir

29 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International’a verdiği röportajda; İsrail'e karşı Gazze'de direniş gösteren Hamas'ı eleştirmiş ve 'terör örgütü' olarak tanımlamıştı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

İmamoğlu Hamas için; "Hamas, İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

"SARF ETTİĞİ CÜMLELER ESEF VERİCİDİR"

İmamoğlu'nun sözlerine Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'dan da tepki geldi. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İBB Başkanı Sn. İmamoğlu’nun, CNN International’a verdiği röportajda Hamas’a dair sarf ettiği cümleler esef vericidir. ABD’de üniversite öğrencileri polis zorbalığına rağmen, tüm Avrupa’da izan ve insaf sahibi insanlar ülkelerindeki yöneticilerinin yanlış tutumlarına rağmen Gazze ile dayanışma sergilerken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kullandığı ifadeler akla ve vicdana terstir...

"HAMAS ZALİMLERE KARŞI KAHRAMANCA MÜCADELE VEREN BİR YAPIDIR"

Hamas, zalimlere karşı kahramanca mücadele veren bir yapıdır! Durum buyken hiç kimse, terör rejiminin zulmüne karşı direnen Hamaslı mücahitlerin eylemlerine dair amalı, fakatlı cümleler kurmamalıdır.

Son olarak, özellikle bu meselede katliamın meşrulaştırıcısı konumundaki Batılı medya organlarına verilen demeçlerde kullanılan kavramların, hatta her bir harfin titizlikle seçilmesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz"