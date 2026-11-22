Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Buluşması" programına katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Saadet Partisi'nden iktidar ve muhalefete ittifak çağrısı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'da düzenlenen "Büyük İstanbul Buluşması" programında yeni nesil siyaset, toplumsal ittifak ve başlatılan imza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Arıkan, 24 Kasım 2024 tarihinin Türkiye'de yeni nesil siyasetin başlangıcı olduğunu belirterek yeni bir dönemi başlatmak için yola çıktıklarını ifade etti. "Listeyi açıklayın" talebiyle Türkiye çapında internet sitesi üzerinden büyük bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Hem iktidara hem de muhalefete seslenerek Türkiye'nin ihtiyacının yeni bir toplumsal sözleşme ve bir "toplumsal ittifak" olduğunu söyledi. Parti teşkilatına seslenerek kapı kapı gezip vatandaşların dertlerini dinlemelerini ve sadece oy istememelerini istedi.

"SAADET DOLU YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul'un en büyük salonlarından birinde bir araya geldiklerini belirten Arıkan, "Öncelikle farklı düşüncelerden, farklı görüşlerden, farklı mesleklerden, farklı kesimlerden davetimize icabet ederek bu büyük buluşmamıza katılan herkesi gönülden selamlıyorum. Bugün bu salonda, saadet dolu yarınlar için canla başla çalışan çok kıymetli teşkilatlarımız var." diye konuştu.

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

24 Kasım 2024 tarihinin Türkiye'de yeni nesil siyasetin başlangıcı olduğunu dile getiren Arıkan, "Eski siyasetin alışkanlıklarıyla yeni bir Türkiye'nin kurulmayacağını biliyoruz. Eski ezberlerle yeni sorunların çözülmeyeceğini de biliyoruz. Biz bu yola bir dönemin parçası olmak için değil, yeni bir dönemi başlatmak için çıktık." dedi.

FON TEPKİSİ: LİSTEYİ AÇIKLAYIN

Arıkan, bugün itibarıyla Türkiye çapında büyük bir imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu kampanyamızda talebimiz çok açık, 'Listeyi açıklayın.' Şu an itibarıyla internet sitemizi milletimizin hizmetine açıyoruz. Bütün milletimizi siyasi görüşleri ne olursa olsun bu kampanyamıza destek olmaya, imza vermeye davet ediyoruz. Bu kampanya bir partinin kampanyası değil, hakkını arayan bir milletin kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET VE MUHALEFETE İTTİFAK ÇAĞRISI

Seçimlerin yaklaştığını belirten Arıkan, "Yaşadığımız sorunların en hızlı bir şekilde çözülebilmesi için bugün Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir toplumsal sözleşmedir. Saadet Partisi olarak bizim çağrımız bir ittifak çağrısı değildir, bir toplumsal ittifak çağrısıdır. Bugün mesele yalnızca kimin iktidar olacağı değil, nasıl bir ülke inşa edeceğimizdir. Bu çağrımız yalnızca bizim gibi düşünenlere değildir, bu çağrımız hem iktidara hem de muhalefetedir. Gelin, yüksek ahlakı ortak paydamız yapalım. Adaleti değişmez ölçümüz yapalım. Hep birlikte siyaseti makam mücadelesinden çıkartmak istiyoruz. Siyaseti ahlak ve adalet mücadelesine dönüştürmek istiyoruz. Birlikte düşünelim, birlikte üretelim, birlikte değiştirelim istiyoruz. Bunları başardığımızda başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu çok kısa bir zaman süresinde göreceğiz. Yeni bir dünyanın mümkün olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE UMUT VEREN PARTİ SAADET PARTİSİ'DİR"

Teşkilat mensuplarına da seslenen Mahmut Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki büyük idealler, büyük değişimler, büyük gayretler ister. İşte o değişimi gerçekleştirecek olan İstanbul Teşkilatımızdır. Sizler sokak sokak, mahalle mahalle umut olacaksınız. Kapı kapı gezeceksiniz. Tutulmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacaksınız. Sizden bu dolaşmalarda yalnızca oy istemenizi istemiyorum. Selam vereceksiniz, insanlarımızın halini hatırını soracaksınız, dertlerini dinleyeceksiniz, dertlerine ortak olacaksınız. İnsanımızın bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey umut. Bugün Türkiye'de topluma umut verecek siyasi parti Saadet Partisi'dir, Milli Görüş'tür."