Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu! Temel Karamollaoğlu dönemi sona erdi

24 Kasım 2024 18:28 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:30

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanını seçtiği kongre sonra erdi. 2016 yılından bu yana Saadet Partisi Genel Başkanı olarak görev yapan Temel Karamollaoğlu dönemi kapanırken yeni genel başkan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

Saadet Partisi kongre tarihini açıkladı! Temel Karamollaoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Saadet Partisi kongre tarihini açıkladı! Temel Karamollaoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Saadet Partisi​'nde yeni genel başkanın belli olacağı kongre sona erdi. Ankara​ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede 8 yıldır partisinin genel başkanlık görevini yürüten Temel Karamollaoğlu​ görevi bırakırken 81 ilden gelen delegeler​ Kayseri​ Milletvekili Mahmut Arıkan'ı yeni genel başkan olarak seçti.

SAADET PARTİSİ​'NİN YENİ LİDERİ MAHMUT ARIKAN...

Kongrede; Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışırken Saadet Partisi'nin Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yeni genel başkan olarak seçildi.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mahmut Arıkan, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra serbest ticaret ve inşaat mühendisliği alanlarında faaliyet göstermeye başladı.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde yer alan Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu ve AGD gibi organizasyonların çeşitli etkinliklerinde görev aldı. Üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaparak sosyal sorumluluk projelerine öncülük etti.

Saadet Partisi'nin kurulduğu ilk günden itibaren siyasi çalışmalarına katılan Mahmut Arıkan, sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2019 yılında gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongre'de partinin Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Arıkan, 2023 genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazandı.