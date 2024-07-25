Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Yunan Bakan’a Çam ve Sakura’lı gönderme: Memnuniyet duyacağım!

25 Temmuz 2024 22:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:31

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." açıklamasına ilişkin, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım." ifadelerini kullandı.

KAPAK GİBİ GÖNDERME: MEMNUNİYET DUYACAĞIM!

Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda “Türkiye havacılıkta sıfır. F-35’lerle Ankara’ya bir gece ansızın gelebiliriz.” demişti.