Tgrt Haber
Haberler>Politika>Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Yunan Bakan’a Çam ve Sakura’lı gönderme: Memnuniyet duyacağım!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Yunan Bakan’a Çam ve Sakura’lı gönderme: Memnuniyet duyacağım!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Temmuz 2024 22:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:31
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Yunan Bakan’a Çam ve Sakura’lı gönderme: Memnuniyet duyacağım!

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunanistan Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına ilişkin paylaşım geldi. Memişoğlu, “Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." açıklamasına ilişkin, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Yunan Bakan’a Çam ve Sakura’lı gönderme: Memnuniyet duyacağım! - 1. Resim

KAPAK GİBİ GÖNDERME: MEMNUNİYET DUYACAĞIM!

Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda “Türkiye havacılıkta sıfır. F-35’lerle Ankara’ya bir gece ansızın gelebiliriz.” demişti. 

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...