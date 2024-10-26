Sağlık Bakanlığı’ndan İsrail’e rehine tepkisi: Şiddetle kınıyoruz!

26 Ekim 2024 23:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 23:26

Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sağlık personellerini rehin almasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’nde sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

İsrail’in Gazze’de saldırıları devam ederken, sağlık personellerinin rehin alması tepki çekti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

“HESAP VERECEKLER”

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz. Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir" ifadelerine yer verildi.