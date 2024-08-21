Şahinbey Belediyesi'nden 'ayakkabı dağıtıldı' iddialarına yalanlama: Hukuki süreç başlatılacak

21 Ağustos 2024 21:50 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 21:54

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, ilçenin nüfusundan daha fazla sayıda ayakkabı dağıttığına dair iddiaları gündeme getiren Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'e bir yazılı açıklama ile cevap verdi.

Ağırel'in, "Nüfus 936 bin, ancak belediye 1 milyon 180 bin ayakkabı dağıtmış." şeklindeki iddialarını yalanlayan belediye, "Her yıl yaklaşık 150 bin ayakkabı olmak üzere, sekiz yıl boyunca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmıştır. En kaliteli ayakkabılar en uygun fiyatlarla temin edilmiştir." ifadelerini kullandı.

GAZETECİYİ ŞEHRE DAVET ETTİLER!

Ayrıca, Çanakkale gezileri ve bisiklet alımları gibi çeşitli konularla ilgili olarak ortaya atılan diğer iddiaların da yalan olduğu belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, gazetecilerin ilçeyi ziyaret ederek, hizmetlerle ilgili halkın görüşlerini yerinde almaya davet edildi.

"ÇOCUKLARIMIZI ECDADIMIZ İLE BULUŞTURDUK"

Ağırel'in yayında bahsettiği Çanakkale ziyaretleri iddialarına ilişkin ise, "Yine aynı yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretleri ise 2015 yılından beri sürdürülmektedir. Ecdadımızla öğrencilerimizi buluşturmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu ziyaretlerden şu ana kadar 203 bin 57 öğrencimiz ve aileleri yararlanmıştır. Bu seyahatler uçakla ve en ekonomik koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimiz de tüm hizmetlerimiz gibi Sayıştay denetiminden geçmiştir" denildi.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yayında bahsi geçen bisiklet dağıtımı ise Belediyemiz tarafından 2019 yılından beri sürdürülmektedir. Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.

Ayrıca bu asılsız iddialarda bulunan kişilerin hayalini bile kuramayacağı ve birçok Büyükşehirde dahi uygulanmayan proje ve hizmetleri, bir ilçe belediyesi olarak hayata geçirdiğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Bir basın açıklamasına sığdırılamayacak bu hizmetlerimizi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimizi de ayrıca ifade ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarımız sadece Gaziantep’te değil, tüm Türkiye’de takdir ve ilgi ile takip edilmektedir. Bu tür mesnetsiz iddialarla hedef alınmamızın nedeninin tam da bu olduğunu değerlendirmekteyiz.

Tek kuruş dahi borcu olmayan; yüzlerce hizmeti ve sosyal belediyecilik projeleriyle yıldızı her geçen parlayan Belediyemiz, örnek çalışmalarına tüm bu mesnetsiz iddialar ve engelleme çabalarına rağmen devam edecektir.

Bu mesnetsiz iddialarda bulunan gazeteciler ve yayınlarla ilgili gerekli tüm hukuki süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Ayrıca bu asılsız iddialarla ülke gündemini meşgul eden gazetecileri ilçemizi ziyaret etmeye ve hizmetlerimiz konusunda halkımızın nabzını yerinde tutmaya davet ediyoruz."