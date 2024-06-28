Şamil Tayyar erken seçim için net tarihi verdi: Özgür Özel'i zorlayacak isimler hazırlık yapıyor

28 Haziran 2024 23:04 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Özel, “Şartlar böyle giderse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve Erdoğan’ın görev süresinin tam ortasında (2,5 yıl) kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız” dedi.

Özel’in ‘1,5 yıla kadar seçim olur’ iddiaları sonrası gazeteci Şamil Tayyar TGRT Haber’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şamil Tayyar şunları söyledi:

Muhalefetin sağ seçmenle bağ kurması gerekiyor. Özgür beyin şöyle sıkıntılı durumu var Ekrem İmamoğlu önümüzdeki dönem kesin aday olacak. Mansur Yavaş da hazırlanıyor. Ekip kurdu ve AK Parti’den arkadaşlar da var yanında. İki isim var ve Özgür bey de 3. kişi olabilir. Özgür Özel de bir seçenek.

ERKEN SEÇİM TARİHİ

Erken seçim lafına gelince CHP'de baskı var. AK Parti'ye neden can simidi veriyorsun basıncı var. Özel şunun farkında 360 vekil gerekiyor. Bu krizde iktidar erken seçime gitmez. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacaksa bana ihtiyacı var diyor. Parlamentonun karar alması gerekiyor uzlaşma için. Erdoğan'ın da muhalefete ihtiyacı var. AK Parti ve MHP erken seçim teklifini reddederse biraz Erdoğan'ın aday olması zor. CHP'de güzel bir zaman dilimi seçmek istiyor kendine.

Seçimin 2027'de olma ihtimali konuşuluyor. Meclis karar alacaksa 2027 14 Mayıs'ından önce ihtimal görüyorum.