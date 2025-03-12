Şamil Tayyar: İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünmüyorum

Medya Kritik programında konuşan Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını düşünmediğini söyledi. Tayyar, ““İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünmüyorum. Bunu bir temenni olarak söylemiyorum. Yaşanan süreci yorumluyorum” dedi. İşte detaylar...

TGRT Haber’de Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci/Yazar Nazif Okumuş, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, Medya Kritik programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünmediğini paylaştı. Tayyar, bu görüşünü bir temenniden ziyade, mevcut durumun bir yorumu olarak sundu.

İMAMOĞLU’NA DİPLOMA SORUŞTURMASI HIZLANDI

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, “Diploma tartışmasının siyasi sonuçları olacak. İktidar ve muhalefet arasında polemik konusu da olacak” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1899896568687522240

“ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu Tayyar, “İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünmüyorum. Bunu bir temenni olarak söylemiyorum. Yaşanan süreci yorumluyorum. Farklı siyasi hadiseler gelişir, bilemeyiz. 1 yıl önce HDP, PKK, YPG meselesinin buraya geleceğini bilemezdik. Ben Ekrem Bey’in resmi adayı olacağını çok düşünmüyorum. Yaşanan bu hadiseler nedeniyle. İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse aday olma ihtimali yok. CHP’de muhtemelen riske etmeyecektir. Mansur Yavaş bir ‘B’ planına yatırım yapıyor” şeklinde konuştu.

ATİK: GEÇİŞ HUKUKSUZ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise geçişin hukuksuz olduğunu söyledi. Atik, "İmamoğlu'na diploma soruşturmasında kararın çok yakında açıklanacağı belli oldu. Üniversite rektörlüğü 2024'te 3 noktada usulsüzlüğü tespit etmiş. Geçiş usulsüz ve hukuksuz. Bunu hem YÖK hem de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tespit etmiş." dedi.